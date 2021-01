Mantovani | ' Sui vaccini non facciamo l' errore del Regno Unito e ritardare la seconda dose'

sedazzari : Non so voi ma io, visto quello che succede, sui giornali trovo più interessanti le interviste del prof. Mantovani e… -

Ultime Notizie dalla rete : Mantovani Sui

La Repubblica

Il direttore scientifico dell`Istituto Humanitas di Milano: "I vaccini bastati sul mRNA, come Pfizer-Biontech o Moderna, sono stati progettati per essere somministrati in due dosi a distanza di venti ...MILANO. L'opera in forma scenica si riappropria della Scala, anche se in streaming. E sul palco è il soprano mantovano Eleonora Buratto, al debutto nel ruolo di Fiordiligi, a prendersi la scena nel “C ...