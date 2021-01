Mamma 25enne dà fuoco alla casa | poi il gesto estremo | vittime i figli

lamiaoradaria : Io a 19 anni non posso essere mamma pancina di un 25enne che ha viaggiato ovunque, è andato anche a vivere a Londra… - njallshalf : ho comprato alcuni prodotti per la skincare che produce e usa un’amica di mamma che ha 50 anni e sembra una 25enne… -

Ultime Notizie dalla rete : Mamma 25enne

Il Sussidiario.net

Per il medico infatti i segni riscontrati sul corpo della bimba sono riconducibili ad atti di violenza avvenuti nei giorni precedenti la morte. Sempre il 25enne ha affermato di aver sentito un rumore ...«Mi dispiace per il mio crimine malvagio. Non sono stata abbastanza forte per combattere questi demoni»: è il bigliettino lasciato al marito da una donna di 25 ...