LE PAGELLE DI PALERMO-TERAMO 1-1. Ospiti in vantaggio su errore di Luperini, pari rosa con Lucca (Di domenica 24 gennaio 2021) Di Fabrizio AnselmoIl PALERMO pareggia 1-1 contro il TERAMO grazie al gol di Lucca dopo un contropiede di Birligea nato da un errore di Luperini. Sabato prossimo (12:30) contro il Potenza i rosa non possono perdere altri punti per strada.PELAGOTTI 5,5 Non può nulla sul gol perché Birligea gli ruba il tempo in uscita, poi due parate dallo scarso coefficiente di difficoltà.ACCARDI 5,5Sbaglia il posizionamento in occasione del gol lasciando in gioco Birligea per una questione di centimetri ma prova a riscattarsi con una prestazione fatta di grinta e intensità.SOMMA 4,5Prestazione da dimenticare per il classe '95 che sbaglia tempi di gioco, posizionamenti e passaggi. Il gol non è di sicuro colpa sua, ma se avesse temporeggiato l'uscita o scelto di chiudere la traiettoria alla corsa di ... Leggi su mediagol (Di domenica 24 gennaio 2021) Di Fabrizio AnselmoIlpareggia 1-1 contro ilgrazie al gol didopo un contropiede di Birligea nato da undi. Sabato prossimo (12:30) contro il Potenza inon possono perdere altri punti per strada.PELAGOTTI 5,5 Non può nulla sul gol perché Birligea gli ruba il tempo in uscita, poi due parate dallo scarso coefficiente di difficoltà.ACCARDI 5,5Sbaglia il posizionamento in occasione del gol lasciando in gioco Birligea per una questione di centimetri ma prova a riscattarsi con una prestazione fatta di grinta e intensità.SOMMA 4,5Prestazione da dimenticare per il classe '95 che sbaglia tempi di gioco, posizionamenti e passaggi. Il gol non è di sicuro colpa sua, ma se avesse temporeggiato l'uscita o scelto di chiudere la traiettoria alla corsa di ...

