Infortunio Dybala | la Joya ancora out | spunta la data del ritorno in campo

Infortunio Dybala – La Juventus inizia a ritrovare i suoi uomini chiave. De Ligt e Cuadrado sono tornati, a breve anche Alex Sandro dovrebbe negativizzarsi. Insomma Pirlo ritrova la solidità difensiva e rientra l'emergenza in difesa. All'appello manca però ancora Paulo Dybala, che dopo la partita col Sassuolo, è rimasto fermo ai box per due settimane. Non è ancora pronto ma ci siamo quasi. Infortunio Dybala, le condizioni della Joya La Juventus aspetta la Joya. Il numero 10 ha saltato la sfida contro l'Inter, la sfida in Coppa Italia contro il Genoa e soprattutto la Supercoppa italiana. Adesso, alla fine di un tour de force incredibile, sta per rientrare.

Ultime Notizie dalla rete : Infortunio Dybala Infortunio Dybala: Pirlo sulle condizioni dell’attaccante Juventus News 24 Juventus, Pirlo: "Disputata una buona partita, McKennie sempre al posto giusto"

'Era importante dare intensità, fatto bene nel primo tempo ma se non riesci a chiuderla le partite rimangono sempre in bilico. 'Siamo contenti per Chiellini, era tanto tempo che non faceva quattro par ...

