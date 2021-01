Il Terzo valico è al 45 per cento “ma col Modello Genova è possibile accelerare” (Di domenica 24 gennaio 2021) Fine cantieri non prima del 2024. Salini: «Impariamo dal Ponte sul Polcevera. Se adottiamo quel metodo, i tempi potranno essere anche molto più rapidi» Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 24 gennaio 2021) Fine cantieri non prima del 2024. Salini: «Impariamo dal Ponte sul Polcevera. Se adottiamo quel metodo, i tempi potranno essere anche molto più rapidi»

Savona. Orgoglio Savonese. La città si appresta a vivere una serie di importanti appuntamenti, tra cui spicca ovviamente l’elezione del nuovo sindaco. Ma sul tavolo ci sono anche le opere del Recovery ...

Carrosio, “lavori al via in primavera sulla strada provinciale 160”.

Potrebbero iniziare in primavera i lavori di allargamento della strada provinciale 160 a Carrosio, uno degli interventi sulla viabilità legati al Terzo valico. Lo annuncia il Cociv. Il progetto inizia ...

