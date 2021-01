Il Napoli ritrova il duo Mertens-Osimhen, ma non basta: che tonfo col Verona (Di domenica 24 gennaio 2021) Allo stadio Bentegodi, il Napoli ritrova i suoi due attaccanti Mertens e Osimhen ma subisce una pesante sconfitta 3-1 col Verona Il Napoli esce con la ossa rotte dallo stadio Bentegodi. Un 3-1 pesantissimo, che lascia spazio a repliche con i padroni di casa che hanno dominato in lungo e in largo. Eppure la partita era cominciata nel migliore dei modi con la rete di Lozano dopo soli 8 secondi che lasciava presagire a un’altra goleada sulla falsariga di quella di domenica scorsa contro la Fiorentina. E invece il Verona di Juric non si è fatto travolgere e, anzi, sono stati proprio gli azzurri a venir inondati dal gioco dei gialloblù. Un gioco spumeggiante che ha affossato la difesa e annullato l’attacco dei partenopei. Attaccante che, nel secondo tempo, ha anche visto il ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 24 gennaio 2021) Allo stadio Bentegodi, ili suoi due attaccantima subisce una pesante sconfitta 3-1 colIlesce con la ossa rotte dallo stadio Bentegodi. Un 3-1 pesantissimo, che lascia spazio a repliche con i padroni di casa che hanno dominato in lungo e in largo. Eppure la partita era cominciata nel migliore dei modi con la rete di Lozano dopo soli 8 secondi che lasciava presagire a un’altra goleada sulla falsariga di quella di domenica scorsa contro la Fiorentina. E invece ildi Juric non si è fatto travolgere e, anzi, sono stati proprio gli azzurri a venir inondati dal gioco dei gialloblù. Un gioco spumeggiante che ha affossato la difesa e annullato l’attacco dei partenopei. Attaccante che, nel secondo tempo, ha anche visto il ...

