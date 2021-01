Il mal di testa in gravidanza è normale?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 24 gennaio 2021) Questo disturbo può accompagnare la donna in dolce attesa fin dai primi mesi e, generalmente, è da imputare ai forti sbalzi ormonali a cui il corpo è sottoposto nei nove mesi di gestazione. In linea generale, dunque, si può dire che il mal dinella donna incinta è una condizioneanche se è sempre bene consultare il medico di fiducia, soprattutto nei casi in cui gli attacchi di emicrania siano forti e molto frequenti. Gli ormoni, come anticipato, possono essere tra le cause frequenti di mal dinei mesi di. Cerchiamo di capire più a fondo però quali possono essere tutti i fattori che incidono negativamente su questo disturbo e cosa fare per poterlo contrastare in modo efficace. Mal diin, cause Una delle cause più frequenti del mal ...