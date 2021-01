“Hai fatto 2 trasmissioni e 20 anni di materassi, non ti vergogni?”. Gf Vip, l’attacco è senza precedenti per Stefania Orlando (Di domenica 24 gennaio 2021) “La mia ex moglie Stefania Orlando dice stupidaggini”. Lo scontro (a distanza) tra la showgirl e il suo ex marito Andrea Roncato è cominciato con questo titolo, comparso in sovrappressione durante una delle puntate di “Live – Non è la d’Urso”. Proprio dallo studio di Barbara d’Urso, l’attore ha lanciato delle accuse nei confronti della sua ex moglie: “Stefania mi ha lasciato perché aveva un altro”. Parole, queste, che hanno fatto arrabbiare non poco la Orlando. Appena saputo delle dichiarazioni del suo ex, la concorrente del “Grande Fratello Vip” non è riuscita a nascondere il dispiacere e ha minacciato di andarsene dalla casa. Ora che la crisi è passata, riflette: “Stavo male: il cervello era appannato perché ero accecata dalla rabbia. La sua è stata una cosa completamente fuori posto che mi ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 24 gennaio 2021) “La mia ex mogliedice stupidaggini”. Lo scontro (a distanza) tra la showgirl e il suo ex marito Andrea Roncato è cominciato con questo titolo, comparso in sovrappressione durante una delle puntate di “Live – Non è la d’Urso”. Proprio dallo studio di Barbara d’Urso, l’attore ha lanciato delle accuse nei confronti della sua ex moglie: “mi ha lasciato perché aveva un altro”. Parole, queste, che hannoarrabbiare non poco la. Appena saputo delle dichiarazioni del suo ex, la concorrente del “Grande Fratello Vip” non è riuscita a nascondere il dispiacere e ha minacciato di andarsene dalla casa. Ora che la crisi è passata, riflette: “Stavo male: il cervello era appannato perché ero accecata dalla rabbia. La sua è stata una cosa completamente fuori posto che mi ha ...

AndreaBricchi77 : Ibra: “Ho fatto più goal io che tu hai fatto partite in tua carriera”. Direi che siamo a posto così. - DaRonz82 : Scusa Roma, quanti cambi hai fatto? - ClaMarchisio8 : @juventusfc @JuventusTV Grazie di cuore 'Vecchia Signora' ?? Mi hai fatto vivere l'emozione più bella che potessi s… - VA1609 : RT @sistahclaire: Comunque Dayane, in maniera indiretta mi hai detto che sono una malata mentale perché soffro d’ansia. Ha fatto male me, n… - domenic14657171 : @vinspadafora @GiorgiaMeloni Tra te @luigidimaio @AlfonsoBonafede e compagni avete fatto più danni e hai il coraggi… -

Ultime Notizie dalla rete : Hai fatto Andrea Roncato, nuovo attacco a Stefania Orlando: «Hai fatto 2 trasmissioni e 20 anni di materassi, non ti vergogni?» Il Messaggero Niente Sputnik per Putin, non si fida?

Un mese fa il leader del Cremlino aveva detto che si sarebbe immunizzato quando il vaccino sarebbe stato disponibile per i suoi coetanei. Ormai è previsto per tutti ma lui ancora non si è fatto avant ...

Sanremo 2021, Godano (Marlene Kuntz): «Rinascita? Ipocrisia, il Festival pensa solo ai soldi»

«Sanremo della rinascita? È una forma di rassicurazione che non mi piace. Noto da parte di chi sta lavorando al progetto una certa ostinazione nel voler tenere in piedi a tutti i ...

Un mese fa il leader del Cremlino aveva detto che si sarebbe immunizzato quando il vaccino sarebbe stato disponibile per i suoi coetanei. Ormai è previsto per tutti ma lui ancora non si è fatto avant ...«Sanremo della rinascita? È una forma di rassicurazione che non mi piace. Noto da parte di chi sta lavorando al progetto una certa ostinazione nel voler tenere in piedi a tutti i ...