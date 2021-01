Governo, Tabacci: 'Al Paese non serve maggioranza raccogliticcia' (Di domenica 24 gennaio 2021) 'Ho fatto quello che potevo, ma i numeri restano incerti e a questo Paese non serve una maggioranza raccogliticcia'. A spiegarlo è il presidente di Centro Democratico, Bruno Tabacci, sottolineando che ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 24 gennaio 2021) 'Ho fatto quello che potevo, ma i numeri restano incerti e a questononuna'. A spiegarlo è il presidente di Centro Democratico, Bruno, sottolineando che ...

