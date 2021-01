Gerry Scotti, l’amante segreta dal passato: “C’è stato un bacio” (Di domenica 24 gennaio 2021) Gerry Scotti ha avuto una storia con una nota conduttrice? L’ammissione in diretta ha spiazzato tutti, ecco di chi si tratta. Gerry ScottiA Domenica In grazie a Teo Mammucari è stato rivelato un segreto dal passato di Gerry Scotti che ha lasciato i fan davvero senza parole. Nel passato del noto conduttore c’è infatti una donna davvero inaspettata con cui ha avuto un flirt, si tratta di una collega molto in vista, una rivelazione che ha davvero stupito il pubblico a casa, ma di chi si tratta? LEGGI ANCHE>>>Gerry Scotti, ‘torna’ in clinica per LEI: il gesto inaspettato LEGGI ANCHE>>>Domenica In, Mara Venier abbandona lo studio: parolaccia in diretta Domenica In, Mara ... Leggi su chenews (Di domenica 24 gennaio 2021)ha avuto una storia con una nota conduttrice? L’ammissione in diretta ha spiazzato tutti, ecco di chi si tratta.A Domenica In grazie a Teo Mammucari èrivelato un segreto daldiche ha lasciato i fan davvero senza parole. Neldel noto conduttore c’è infatti una donna davvero inaspettata con cui ha avuto un flirt, si tratta di una collega molto in vista, una rivelazione che ha davvero stupito il pubblico a casa, ma di chi si tratta? LEGGI ANCHE>>>, ‘torna’ in clinica per LEI: il gesto inaspettato LEGGI ANCHE>>>Domenica In, Mara Venier abbandona lo studio: parolaccia in diretta Domenica In, Mara ...

TozziPerla : Non io che pensavo fosse Gerry Scotti e invece era Calà #DomenicaIn - chiccamari : Mara ebbe un flirt con Gerry Scotti ??#domenicain - TvVipera : SCOOP: Tra Gerry Scotti e Mara Venier c’è stato un bacio! #maravenier #gerryscotti #domenicain - halcyonic_ : oggi ho scoperto che Gerry Scotti in realtà si chiama Virginio e sono un po’ sconvolta - stanzablu_stan : per la rubrica “mi commuovo all’idea che alcuni vip possano morire”: oggi tocca a gerry scotti, mara venier e teo m… -