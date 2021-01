Gattuso: «Il veleno è un concetto complesso, non si compra al supermercato» (Di domenica 24 gennaio 2021) Il tecnico del Napoli Rino Gattuso è intervenuto ai microfoni di Sky dopo la sconfitta portato a casa contro il Verona Quanto sente la responsabilità per questa sconfitta? «La responsabilità è sempre dell’allenatore. Me la sento tanta. Qualcuno mi rimprovera che me l’assumo, ma è così. Mi dispiace per come è andata la partita, perché sapevamo bene che era una gara difficile. Potevamo chiuderla nel primo tempo quando abbiamo creato 3-4 palle buone, nel secondo ci siamo fatti mangiare da soli. Se vai a giocare il calcio fisico che piace a loro ti mangiano. Ora bisogna guardare avanti, guardare la classifica. C’è rammarico, ma in questo momento dobbiamo stare lucidi con la testa perché non ci possiamo mai allenare» Si aspettava qualcosa «Io mi aspetto quello che prepariamo e bisogna analizzare le partite. Il primo tempo lo abbiamo giocato come lo avevamo preparato, nel ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 24 gennaio 2021) Il tecnico del Napoli Rinoè intervenuto ai microfoni di Sky dopo la sconfitta portato a casa contro il Verona Quanto sente la responsabilità per questa sconfitta? «La responsabilità è sempre dell’allenatore. Me la sento tanta. Qualcuno mi rimprovera che me l’assumo, ma è così. Mi dispiace per come è andata la partita, perché sapevamo bene che era una gara difficile. Potevamo chiuderla nel primo tempo quando abbiamo creato 3-4 palle buone, nel secondo ci siamo fatti mangiare da soli. Se vai a giocare il calcio fisico che piace a loro ti mangiano. Ora bisogna guardare avanti, guardare la classifica. C’è rammarico, ma in questo momento dobbiamo stare lucidi con la testa perché non ci possiamo mai allenare» Si aspettava qualcosa «Io mi aspetto quello che prepariamo e bisogna analizzare le partite. Il primo tempo lo abbiamo giocato come lo avevamo preparato, nel ...

