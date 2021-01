FIFA 21: L’esclusione di Messi dal TOTY non convince la community (Di domenica 24 gennaio 2021) A 48 ore dall’annuncio del Team Of The Year ( TOTY ) e dal rilascio delle carte degli attaccanti nei pacchetti della modalità FIFA 21 Ultimate Team, le polemiche per l’assenza di Lionel Messi non sembrano volersi placare. La community non è convinta del risultato delle votazioni e sostiene che l’attaccante del PSG Kylian Mbappé abbia preso il posto dell’attaccante argentino del Barcelona Lionel Messi solo perchè il francese è il volto e testimonial del titolo calcistico FIFA 21. Durante le votazioni del TOTY, sul social network Twitter, i sondaggi pubblicati da trader, streamer e appassionati sono stati molteplici e quasi in tutti i casi Messi si è imposto con il 54% delle preferenze mentre Mbappe ha ricevuto “solo” il 23%. Bisogna ricordare che ... Leggi su fifaultimateteam (Di domenica 24 gennaio 2021) A 48 ore dall’annuncio del Team Of The Year () e dal rilascio delle carte degli attaccanti nei pacchetti della modalità21 Ultimate Team, le polemiche per l’assenza di Lionelnon sembrano volersi placare. Lanon è convinta del risultato delle votazioni e sostiene che l’attaccante del PSG Kylian Mbappé abbia preso il posto dell’attaccante argentino del Barcelona Lionelsolo perchè il francese è il volto e testimonial del titolo calcistico21. Durante le votazioni del, sul social network Twitter, i sondaggi pubblicati da trader, streamer e appassionati sono stati molteplici e quasi in tutti i casisi è imposto con il 54% delle preferenze mentre Mbappe ha ricevuto “solo” il 23%. Bisogna ricordare che ...

