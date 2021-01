Crisi al buio nel governo Equilibri difficili fuori

Leggi su ecodibergamo

(Di domenica 24 gennaio 2021) S’impone una regola proverbiale: lealsi sa dove iniziano, non come finiscono. C’è sempre l’imponderabile, vedi l’inchiesta sul centrista Cesa, tirato di qua e di là. Oppure qualche calcolo sbagliato. Persino l’inatteso: tipo riconciliazione con Renzi. La partita non finisce pure nell’eventualità di un Conte ter, perché non sarebbe un semplice rimpasto. I giochi sono tutti interni al centrosinistra, estesi alla palude centrista dei «volenterosi». Ma anche l’opposizione non ha motivi per rallegrarsi dei guai altrui: ferma all’ipotesi d’ufficio del voto anticipato, immobile lungo un tracciato difficilmente percorribile. Il voto anticipato resta sullo sfondo, come grimaldello per Conte e una parte del Pd per spingere gli indecisi a puntellare la maggioranza.