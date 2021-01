CorSport: Dzeko non vuole lasciare la Roma, rischia una stagione da separato in casa (Di domenica 24 gennaio 2021) Escluso dai convocati della Roma, Edin Dzeko ieri ha visto la partita contro lo Spezia in tribuna, con i compagni infortunati. Il Corriere dello Sport scrive: “Ha esultato ai gol, ha gioito per la vittoria finale. Il bosniaco si sente un giocatore della Roma, anche se è stato messo ai margini e rischia di finire la stagione da separato in casa“. Ieri avrebbe giocato, da professionista. Ma l’allenatore ha fatto la sua scelta e la squadra, vincendo, ha dimostrato di essere dalla sua parte, scrive il quotidiano sportivo. “La scelta di rinunciare a lui è stata di Fonseca. Un segnale preciso nei confronti della squadra, che ieri ha dimostrato di seguirlo, andando a vincere una partita che si era complicata”. Dzeko non vuole ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 24 gennaio 2021) Escluso dai convocati della, Edinieri ha visto la partita contro lo Spezia in tribuna, con i compagni infortunati. Il Corriere dello Sport scrive: “Ha esultato ai gol, ha gioito per la vittoria finale. Il bosniaco si sente un giocatore della, anche se è stato messo ai margini edi finire ladain“. Ieri avrebbe giocato, da professionista. Ma l’allenatore ha fatto la sua scelta e la squadra, vincendo, ha dimostrato di essere dalla sua parte, scrive il quotidiano sportivo. “La scelta di rinunciare a lui è stata di Fonseca. Un segnale preciso nei confronti della squadra, che ieri ha dimostrato di seguirlo, andando a vincere una partita che si era complicata”.non...

