Corsa per vaccinare gli anziani. "La mortalità calerà del 70 %" (Di lunedì 25 gennaio 2021) Consegne in ritardo, la campagna slitta di 4 settimane. Occhi puntati sul farmaco di AstraZeneca: si conserva in frigorifero, se sarà autorizzato potranno somministrarlo i medici di famiglia Leggi su repubblica (Di lunedì 25 gennaio 2021) Consegne in ritardo, la campagna slitta di 4 settimane. Occhi puntati sul farmaco di AstraZeneca: si conserva in frigorifero, se sarà autorizzato potranno somministrarlo i medici di famiglia

juventusfc : 60' | CUADRA IN VELOCITA'! Grande apertura dal centro a destra di @WMckennie per @Cuadrado che va via sulla corsa,… - juventusfc : ?? @Pirlo_Official: «La corsa per il titolo si fa sulle prime 5-6 squadre, ma in questo momento il Milan è da batter… - FBiasin : Fine del girone d'andata (con #JuveNapoli da recuperare): 7 squadre in corsa per i primi 4 posti. In un anno come… - dei_alba : RT @FabPulvirenti: Stasera ho visto 'The Front Runner', bioptc su Gary Hart, senatore del Colorado in corsa nel 1987 per le presidenziali,… - StraNotizie : Corsa per vaccinare gli anziani. 'La mortalità calerà del 70 %' -