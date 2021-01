Camion parcheggiato avvolto dalle fiamme | indagini in corso

ottopagine : In fiamme camion parcheggiato, giallo a Montoro #Montoro - bassairpinia : MONTORO. Incendiato camion parcheggiato in un fondo privato. Indagini in corso - - mestruate : @coglionazzoo @zonafranc_ Io la teoria passata perchè prima di mandare l'ok finale ho fatto riepilogo e c'erano tro… - mazzucchellia : @PaolaTavernaM5S @GiuseppeConteIT Il camion lo hai parcheggiato bene? - mrcllznn : RT @cesco1952: @NicoTuscany1 @mrcllznn Chissà se hanno pagato il camion pieno di asfalto che è parcheggiato fuori dal Senato da tre giorni??? -

Ultime Notizie dalla rete : Camion parcheggiato

Ieri sera a Montoro, per cause in corso di accertamento, si è incendiato un camion parcheggiato in un fondo nei pressi dell’abitazione del proprietario. Le fiamme hanno interessato principalmente la c ...Ieri sera a Montoro, per cause in corso di accertamento, si è incendiato un camion parcheggiato in un fondo nei pressi dell’abitazione del proprietario. Le fiamme hanno interessato principalmente la c ...