Aristide Police: "Sui vaccini Conte faccia come la Germania" (Di domenica 24 gennaio 2021) Il Governo porterà Pfizer e AstraZeneca in Tribunale per i ritardi e i tagli annunciati nelle forniture dei vaccini. Ma quali effetti avranno questi ricorsi? Serviranno a restituirci le dosi mancanti, l’unico elemento che può far ripartire a pieno ritmo la campagna vaccinale? “Queste azioni legali sono doverose, ma per ora inefficaci”, puntualizza il professore Aristide Police. Avvocato cassazionista, docente di diritto amministrativo alla “Luiss”, è uno dei maggiori esperti della materia nel nostro Paese. Per lui, che non esclude anche il coinvolgimento dell’Anac, per risolvere la controversia sui vaccini, più che le cause in tribunale serve una moral suasion del premier Giuseppe Conte o del ministro della Salute, Roberto Speranza, sulle case farmaceutiche coinvolte. “L’intervento delle autorità ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 24 gennaio 2021) Il Governo porterà Pfizer e AstraZeneca in Tribunale per i ritardi e i tagli annunciati nelle forniture dei. Ma quali effetti avranno questi ricorsi? Serviranno a restituirci le dosi mancanti, l’unico elemento che può far ripartire a pieno ritmo la campagna vaccinale? “Queste azioni legali sono doverose, ma per ora inefficaci”, puntualizza il professore. Avvocato cassazionista, docente di diritto amministrativo alla “Luiss”, è uno dei maggiori esperti della materia nel nostro Paese. Per lui, che non esclude anche il coinvolgimento dell’Anac, per risolvere la controversia sui, più che le cause in tribunale serve una moral suasion del premier Giuseppeo del ministro della Salute, Roberto Speranza, sulle case farmaceutiche coinvolte. “L’intervento delle autorità ...

