WandaVision | perché è una serie che forse non ci meritiamo

Un approfondimento su WandaVision, la serie Marvel Studios su Disney+ che gioca con lo spettatore mettendolo a dura prova. Alla fine bastava attendere un po', anche se il pregio della pazienza sembra non appartenere più alla fruizione dell'audiovisivo. Giunti alla terza puntata (di 9 totali), WandaVision inizia a smascherarsi e a rendere ancora più espliciti i riferimenti alla grande saga del Marvel Cinematic Universe. Lo fa a modo suo, coi suoi tempi e con le sue modalità, così distanti da quanto i Marvel Studios ci avevano abituato fino ad ora. In queste tre puntate della prima serie ufficiale, ormai diventata inizio della Fase 4 e disponibile su Disney+ abbiamo assistito a un viaggio attraverso le sitcom degli anni Cinquanta, …

ragnaroknroll_ : una delle cose che mi fa più piacere guardando Wandavision è “scoprire” ancora meglio Elizabeth e Paul perché sono… - iamtoad : ho pronto un layout bellissimo a tema Grey’s che probabilmente metterò sul privato perché now it’s #Wandavision time. - you_are_thesun : Talmente in mental breakdown dopo il 3º episodio che stanotte mi sono svegliata alle 4 perché ho sognato Wanda e Pi… - jensensbes : Ma che poi nessuno si chiede perché nessuno si chiede come mai quello si chiama Visione? #WandaVision ?????? - p0llypocket_ : Assurdo che vedo questa sigla e penso quanto vorrei un telefilm così perché so che Wandavision mi spezzerà il cuor… -

