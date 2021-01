Vigile si tolse la vita dopo gli insulti | 3 commentatori segnalati per istigazione

Leggi su bergamonews

(Di sabato 23 gennaio 2021) Tre persone sono state segnalate dai carabinieri e rischiano un processo peral suicidio in seguito aglisui Social rivolti a G.M.L., 43enne agente della polizia locale di Palazzolo sull’Oglio (BS), “reo” di aver posteggiato a Bergamo l’auto di servizio in uno spazio riservato ai disabili. La vicenda risale a un anno fa. Venerdì 24 gennaio 2020 il poliziotto, di origini siciliane e figlio di un carabiniere, si era recato a Bergamo per un impegno di lavoro e aveva lasciato la vettura d’ordinanza in un posto per persone disabili in via Caniana, di fronte all’Università. Il veicolo venne immortalato con il telefonino dal presidente di un’associazione cittadina, che indignato pubblicò la foto sul proprio profilo Facebook, stigmatizzando il gesto. In poche ore lo scatto fece il giro del web e il post venne ripreso anche da alcuni ...