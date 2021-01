Verissimo, Silvia Toffanin rivela gli ospiti esclusivi di sabato 30 gennaio (Di sabato 23 gennaio 2021) Si è da poco conclusa la puntata di sabato 23 gennaio 2021 di Verissimo, talk show condotto da Silvia Toffanin. Nell’ultima messa in onda ci sono stati molti ospiti: Emma e Alessandra Amoroso, Asia Argento, Elisa Isoardi, Cristina Chiabotto e Barbara De Rossi. Una puntata tutta al femminile, proprio come avevamo anticipato nel nostro articolo qualche giorno fa, per altro. Come è ormai consuetudine, dopo l’intervista all’ultimo ospite e prima dei saluti, la moglie di Piersilvio Berlusconi annuncia almeno un personaggio dello spettacolo che ci sarà nella puntata successiva del programma. Silvia Toffanin ha rivelato che sabato 30 gennaio 2021 a Verissimo ci sarà un ospite esclusivo: ecco ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 23 gennaio 2021) Si è da poco conclusa la puntata di232021 di, talk show condotto da. Nell’ultima messa in onda ci sono stati molti: Emma e Alessandra Amoroso, Asia Argento, Elisa Isoardi, Cristina Chiabotto e Barbara De Rossi. Una puntata tutta al femminile, proprio come avevamo anticipato nel nostro articolo qualche giorno fa, per altro. Come è ormai consuetudine, dopo l’intervista all’ultimo ospite e prima dei saluti, la moglie di Piersilvio Berlusconi annuncia almeno un personaggio dello spettacolo che ci sarà nella puntata successiva del programma.hato che302021 aci sarà un ospite esclusivo: ecco ...

