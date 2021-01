Tik Tok, se i social diventano "tutto il mondo" dei nostri bambini (Di sabato 23 gennaio 2021) L’atroce e straziante morte della bambina di Palermo vittima di un gioco sui social, con quella che sulle app viene chiamata “hanging challenge”, letteralmente sfida ad appendersi, impone che si apra una riflessione seria e dirimente sull’utilizzo del web da parte dei minori e conseguenti provvedimenti concreti per arginare la parte più oscura della Rete, quella dove i nostri figli rischiano di diventare preda di pratiche autolesioniste o di adescamento. Pericoli che con la pandemia sono aumentati in modo esponenziale a causa della chiusura forzata e, dunque, dell’assenza di relazioni di cui i ragazzi sono stati necessariamente privati. In questo senso, sono significative le parole del padre della piccola vittima: “Quel social era diventato il suo mondo”. Ecco, il web è diventato per molti bambini e ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 23 gennaio 2021) L’atroce e straziante morte della bambina di Palermo vittima di un gioco sui, con quella che sulle app viene chiamata “hanging challenge”, letteralmente sfida ad appendersi, impone che si apra una riflessione seria e dirimente sull’utilizzo del web da parte dei minori e conseguenti provvedimenti concreti per arginare la parte più oscura della Rete, quella dove ifigli rischiano di diventare preda di pratiche autolesioniste o di adescamento. Pericoli che con la pandemia sono aumentati in modo esponenziale a causa della chiusura forzata e, dunque, dell’assenza di relazioni di cui i ragazzi sono stati necessariamente privati. In questo senso, sono significative le parole del padre della piccola vittima: “Quelera diventato il suo”. Ecco, il web è diventato per moltie ...

