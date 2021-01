Serie A, oggi si conclude la 19a giornata: il programma (Di domenica 24 gennaio 2021) La giornata conclusiva del girone d’andata di Serie A 2020-21 si è aperta col pareggio per 2-2 tra Benevento e Torino. Nel sabato sono arrivate le vittorie di Roma, Atalanta e Fiorentina ed il pareggio dell’Inter. oggi si conclude il turno con cinque gare, ecco il programma completo: VENERDI 22 GENNAIO Benevento-Torino 2-2 SABATO 23 GENNAIO Roma-Spezia 4-3 Milan-Atalanta 0-3 Udinese-Inter 0-0 Fiorentina-Crotone ore 20.45 DOMENICA 24 GENNAIO Juventus-Bologna ore 12.30 Genoa-Cagliari ore 15.00 Verona-Napoli ore 15.00 Lazio-Sassuolo ore 18.00 Parma-Sampdoria ore 20.45 Foto: Twitter Serie A L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 24 gennaio 2021) Laconclusiva del girone d’andata diA 2020-21 si è aperta col pareggio per 2-2 tra Benevento e Torino. Nel sabato sono arrivate le vittorie di Roma, Atalanta e Fiorentina ed il pareggio dell’Inter.siil turno con cinque gare, ecco ilcompleto: VENERDI 22 GENNAIO Benevento-Torino 2-2 SABATO 23 GENNAIO Roma-Spezia 4-3 Milan-Atalanta 0-3 Udinese-Inter 0-0 Fiorentina-Crotone ore 20.45 DOMENICA 24 GENNAIO Juventus-Bologna ore 12.30 Genoa-Cagliari ore 15.00 Verona-Napoli ore 15.00 Lazio-Sassuolo ore 18.00 Parma-Sampdoria ore 20.45 Foto: TwitterA L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Marcozanni86 : Per la serie quotidiana 'pizzini da #Bruxelles' (??), oggi Repubblica: non si nascondono più, il che vuol dire che h… - OfficialASRoma : Doppio 100 oggi per @LorePelle7 ?? 100 presenze con l'#ASRoma in Serie A ?? 100 presenze da titolare in giallorosso… - FIGCfemminile : ?? Tenacia, passione e perseveranza delineano le storie delle protagoniste di #UNICHE, la docu-serie prodotta da… - VIVALAVIDALOC14 : Oggi ho visto un sacco di persone dare 'unpopular opinion' sulle serie TV, ho deciso di metterle tutte insieme: Jen… - 2631925 : RT @Marcozanni86: Per la serie quotidiana 'pizzini da #Bruxelles' (??), oggi Repubblica: non si nascondono più, il che vuol dire che hanno a… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie oggi Serie A oggi, le partite. Milan-Atalanta 0-3, Udinese-Inter 0-0. Risultati e classifica QUOTIDIANO.NET Al via la stagione della Farmaderbe

Necessariamente rimodulato il campionato, la Farmaderbe di Villa Vicentina si trova a far parte del girone D2 insieme alle altre cinque squadre del Friuli Venezia Giulia vale a di ...

Dove vedere Bisceglie-Foggia Serie C: streaming gratis e diretta tv in chiaro Antenna Sud?

Dove vedere Bisceglie-Foggia Serie C, streaming gratis e diretta tv in chiaro Antenna Sud? Match valevole per la ventesima giornata di campionato.

Necessariamente rimodulato il campionato, la Farmaderbe di Villa Vicentina si trova a far parte del girone D2 insieme alle altre cinque squadre del Friuli Venezia Giulia vale a di ...Dove vedere Bisceglie-Foggia Serie C, streaming gratis e diretta tv in chiaro Antenna Sud? Match valevole per la ventesima giornata di campionato.