Sanremo 2021, c'è l'ok degli esperti. Rezza: 'Come gli altri eventi pubblici'. Locatelli: 'Aiuto per campagna vaccini' (Di sabato 23 gennaio 2021) Se su qualcuno aspettava il 'nulla osta' degli esperti , sembra essere arrivato, a patto di rispettare le norme vigenti, naturalmente. La kermesse, Come grande evento tv, con un pubblico di figuranti ... Leggi su leggo (Di sabato 23 gennaio 2021) Se su qualcuno aspettava il 'nulla osta', sembra essere arrivato, a patto di rispettare le norme vigenti, naturalmente. La kermesse,grande evento tv, con un pubblico di figuranti ...

Radio105 : @mgiovi_MaiSolo @famedalupi @MetaErmal @mescalofficial Eccola qui - GDS_it : #ErmalMeta ai microfoni di Rgs:; è in cerca di una direzione Intanto se ne va al Festival di Sanremo… - rtl1025 : ?? #CanYaman ospite a #Sanremo2021? Più di una semplice indiscrezione. Ne abbiamo parlato alla Famiglia Giù Al Nord… - riviera24 : #Sanremo, #rubano #cartedicredito per fare #shopping per 5 mila euro: indagati due giovani - Tra gli oggetti acquis… - DanyUnicaMeta : @Sanremo_2021 @MetaErmal Mi piace da impazzire ?? grazie Ermal ?????? -