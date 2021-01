Rt in Lombardia, Moratti vs Speranza: «Voleva che ci attribuissimo l’errore» (Di sabato 23 gennaio 2021) Conferenza stampa del governatore della Lombardia, Fontana, e del nuovo assessore alla Sanità, Moratti. «Indignati dalle falsità». La replica di Speranza: «Polemiche senza senso, hanno trasmesso dati errati, poi rettificati» Leggi su corriere (Di sabato 23 gennaio 2021) Conferenza stampa del governatore della, Fontana, e del nuovo assessore alla Sanità,. «Indignati dalle falsità». La replica di: «Polemiche senza senso, hanno trasmesso dati errati, poi rettificati»

stanzaselvaggia : Passa la proposta di Letizia Moratti di dare la precedenza per i vaccini alle regioni col pil più alto: la Lombardi… - LiaQuartapelle : La Lombardia è in zona rossa perché Fontana&Moratti si sono dimenticati di sottrarre dal numero dei malati le perso… - RegLombardia : Comunicazioni del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e della vicepresidente Letizia Moratti - buonweekend : RT @LiaQuartapelle: La Lombardia è in zona rossa perché Fontana&Moratti si sono dimenticati di sottrarre dal numero dei malati le persone c… - AntonellaTomas1 : RT @LiaQuartapelle: La Lombardia è in zona rossa perché Fontana&Moratti si sono dimenticati di sottrarre dal numero dei malati le persone c… -