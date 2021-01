Primavera 2021, dominano i colori pastello (Di sabato 23 gennaio 2021) “Potranno recidere tutti i fiori, ma non potranno mai fermare la Primavera“. Così scriveva il poeta Pablo Neruda. E la moda, questo lo sa bene. Ogni anno infatti, attende le collezioni Primavera\estate per suggerire i nuovi trend. Tra le passerelle virtuali, gli stilisti già confermano quale sarà la parola chiave della Primavera 2021: i colori pastello, declinati sui vari modelli ed accessori. A dirlo, non è solo il mondo della moda, ma addirittura il colosso dei colori: Pantone. Leader nelle infinite varietà di sfumature di colori esistenti, Pantone ha stilato una vera e propria classifica. Viene denominata Fashion Color Trend Report, frutto di studi eseguiti dal Pantone Color Institute, per l’industria della moda. Nella classifica infatti, vengono ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 23 gennaio 2021) “Potranno recidere tutti i fiori, ma non potranno mai fermare la“. Così scriveva il poeta Pablo Neruda. E la moda, questo lo sa bene. Ogni anno infatti, attende le collezioni\estate per suggerire i nuovi trend. Tra le passerelle virtuali, gli stilisti già confermano quale sarà la parola chiave della: i, declinati sui vari modelli ed accessori. A dirlo, non è solo il mondo della moda, ma addirittura il colosso dei: Pantone. Leader nelle infinite varietà di sfumature diesistenti, Pantone ha stilato una vera e propria classifica. Viene denominata Fashion Color Trend Report, frutto di studi eseguiti dal Pantone Color Institute, per l’industria della moda. Nella classifica infatti, vengono ...

Primavera 2021, dominano i colori pastello

Diretta Juventus Sassuolo Primavera streaming video tv oggi 23 gennaio: orario, probabili formazioni e risultato live della partita per la 7^ giornata.

La cultura non si ferma! Al via la 33esima edizione del Premio Chiara 2021

“In questo momento difficile la cultura è una risorsa per la comunità uno strumento per evadere dalle limitazioni che ci sono imposte” Varese – Con questo spirito gli Amici di Piero Chiara danno il vi ...

