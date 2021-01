Osimo | il Coronavirus risveglia i mostri in casa Sos donne maltrattate | 16 codici rossi nel 2020 per i carabinieri

vivereosimo : Coronavirus: scende la curva dei contagi ad Osimo -

Sono in calo complessivamente i reati in Valmusone, come emerge dal resoconto stilato dai carabinieri per il Reparto che coordina l’attività del Nucleo Operativo e Radiomobile e otto Stazioni su dieci ...OSIMO - Il Covid fa aumentare i reati in ambito famigliare e ridurre invece i furti. È quanto emerge dal report diffuso ieri sull’attività della Compagnia dei carabinieri ...