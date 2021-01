Ok | il prezzo del cloud è giusto

Leggi su wired

(Di sabato 23 gennaio 2021) in esposizione a The Art of The Brick (Foto: Maurizio Pesce / Wired)Tra i 100 e 120 euro l’anno per 2 terabyte di spazio virtuale: tanto costa in media custodire i nostri file digitali nel. Poi c’è chi propone l’incredibile: 3 euro circa per 5 tera per un anno o 350 euro per sempre. Promozioni speciali certo, però è vero che negli ultimi anni lo sviluppo di nuove tecnologie pensate per raccogliere la memoria digitale del mondo ha fatto sì che i prezzi scendessero. Ma conviene davvero spendere meno? Qual è il discrimine trae qualità dei servizi? E, soprattutto, a cosa dobbiamo fare attenzione quando decidiamo di spostare i nostri file su una “nuvola”? Proviamo a fare chiarezza. A che serve il? In tempi di smart working, per esempio, condividere i documenti di lavoro in remoto con i colleghi ...