Lui gioca e i ladri gli entrano in casa: Sergio Rico derubato di preziosi e 25 mila euro in contanti (Di sabato 23 gennaio 2021) Brutta disavventura, quella vissuta dal portiere del Paris Saint-Germain, Sergio Rico. Le Parisien riporta che il giocatore ha subito un furto mentre era impegnato con la squadra contro il Montpellier ieri sera. I malviventi avrebbero portato via un bottino di orologi e preziosi per un valore ancora non stimato, oltre a 25 mila euro in contanti. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 23 gennaio 2021) Brutta disavventura, quella vissuta dal portiere del Paris Saint-Germain,. Le Parisien riporta che iltore ha subito un furto mentre era impegnato con la squadra contro il Montpellier ieri sera. I malviventi avrebbero portato via un bottino di orologi eper un valore ancora non stimato, oltre a 25in. L'articolo ilNapolista.

napolista : Lui gioca e i ladri gli entrano in casa: Sergio Rico derubato di preziosi e 25 mila euro in contanti Il portiere de… - giantwist65 : @EmanueleBottoni Ha ripetuto più volte che i “caratteri forti” romperanno gli equilibri in campo e nello spogliatoi… - RagnacciG : Il dramma de Callende è che da quando è nato gioca a ruzzola su un piano inclinato, quindi nella sua testa è un vin… - xenonian1 : RT @InMonsterland: P.s. anche se ad alcuni è chiaro che si riferisca alle malattie esantematiche, lui gioca volutamente sulla confusione co… - Sakurauchi_Hime : RT @InMonsterland: P.s. anche se ad alcuni è chiaro che si riferisca alle malattie esantematiche, lui gioca volutamente sulla confusione co… -

Ultime Notizie dalla rete : Lui gioca Lui gioca ei ladri gli entrano in casa: Sergio Rico derubato di preziosi e 25 mila euro in contanti IlNapolista LIVE Roma-Spezia 3-2 - Borja Mayoral spreca il pallone della tripletta. Dentro Cristante per Villar

Dopo la serata di Coppa Italia di martedì scorso - dai risvolti più tragici che comici - la Roma affronta nuovamente i liguri di Vincenzo Italiano ma in campionato, con l'auspicio di uscire con un ris ...

LIVE Roma-Spezia 3-2 - Farias riapre il match dopo il tris di Karsdorp. Dentro Cristante per Villar

45'+1' - Karsdorp gioca bene con la linea del fuorigioco dello Spezia e riesce ... Lanciato Pellegrini nello spazio aperto da Spinazzola, assist perfetto da sinistra per Mayoral, anche lui in ...

Dopo la serata di Coppa Italia di martedì scorso - dai risvolti più tragici che comici - la Roma affronta nuovamente i liguri di Vincenzo Italiano ma in campionato, con l'auspicio di uscire con un ris ...45'+1' - Karsdorp gioca bene con la linea del fuorigioco dello Spezia e riesce ... Lanciato Pellegrini nello spazio aperto da Spinazzola, assist perfetto da sinistra per Mayoral, anche lui in ...