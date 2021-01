Lombardia in zona rossa, Iss replica a Fontana: algoritmo corretto (Di sabato 23 gennaio 2021) L'Iss vuole mettere la parola fine alla querelle con la Regione Lombardia, replicando alle accuse del presidente Fontana. 'L'algoritmo è corretto e funziona in modo uguale per tutte le Regioni - ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 23 gennaio 2021) L'Iss vuole mettere la parola fine alla querelle con la Regionendo alle accuse del presidente. 'L'e funziona in modo uguale per tutte le Regioni - ...

giorgio_gori : Lombardia per errore in zona rossa. Il motivo? Migliaia di guariti sono stati conteggiati come ancora positivi. Non… - Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ La Lombardia non era da zona rossa, e il governo prova a fare scaricabarile sulle respon… - FontanaPres : ? La Lombardia deve essere collocata in zona arancione. Lo evidenziano i dati all’esame della Cabina di regia, anc… - BiancoRinaldo : RT @AzzurraBarbuto: Lombardia zona rossa “per errore”. No, cari miei, nessun errore, siamo davanti ad una volontà politica ben precisa di p… - salvosalinsa : RT @rickyolgiati: LOMBARDIA IN ZONA ROSSA PER UN ERRORE DI #FONTANA! Hanno sbagliato ad inviare i dati e fanno il teatrino del ricorso! La… -