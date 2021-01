LIVE Sci alpino, Discesa femminile in DIRETTA: Sofia Goggia fa poker, Curtoni sul podio! Dominio azzurro! (Di sabato 23 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CANCELLATA LA Discesa DI KITZBUEHEL: LA CAUSA. ATTESO UN NUOVO PROGRAMMA I PETTORALI DI PARTENZA DELLA Discesa DI OGGI A CRANS MONTANA (23 GENNAIO) 11.23 L’Italia festeggia oggi la vittoria n.100 nella Coppa del Mondo femminile di sci alpino. 11.19 Sofia Goggia ha ormai ipotecato la vittoria della Coppa del Mondo di Discesa. Mancano tre gare al termine e la bergamasca guida con 480 punti, seguita a -195 dall’americana Johnson e -210 dalla svizzera Corinne Suter. Potrebbe chiudere i giochi già la prossima settimana a Garmisch! 11.18 Manca una sola italiana, Roberta Melesi con il n.49. 11.14 Sono scese le prime 30, la classifica è ormai consolidata. Sofia Goggia ... Leggi su oasport (Di sabato 23 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACANCELLATA LADI KITZBUEHEL: LA CAUSA. ATTESO UN NUOVO PROGRAMMA I PETTORALI DI PARTENZA DELLADI OGGI A CRANS MONTANA (23 GENNAIO) 11.23 L’Italia festeggia oggi la vittoria n.100 nella Coppa del Mondodi sci. 11.19ha ormai ipotecato la vittoria della Coppa del Mondo di. Mancano tre gare al termine e la bergamasca guida con 480 punti, seguita a -195 dall’americana Johnson e -210 dalla svizzera Corinne Suter. Potrebbe chiudere i giochi già la prossima settimana a Garmisch! 11.18 Manca una sola italiana, Roberta Melesi con il n.49. 11.14 Sono scese le prime 30, la classifica è ormai consolidata....

zazoomblog : LIVE Sci di fondo Skiathlon Lahti in DIRETTA: domina Johaug podio tutto norvegese - #fondo #Skiathlon #Lahti… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa femminile in DIRETTA: Sofia Goggia contro tutte è caccia al poker! - #alpino #Discesa… - Matt_Orlandi : LIVE scritto su @_SuperNews_ della seconda discesa libera #CransMontana 2021 #scialpinofemminile - infoitsport : LIVE Sci alpino, Discesa femminile in DIRETTA: Sofia Goggia sogna un nuovo assolo a Crans Montana - zazoomblog : LIVE Sci di fondo Skiathlon Lahti in DIRETTA: tornano i norvegesi perché l’Italia è assente - #fondo #Skiathlon… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Sci LIVE Sci alpino, Discesa femminile in DIRETTA: POKER SOFIA GOGGIA, Curtoni terza, Pirovano quarta! OA Sport LIVE – Italia-Ungheria, preolimpico Trieste 2021 pallanuoto femminile (DIRETTA)

LIVE - Italia-Ungheria: la diretta testuale della semifinale del torneo preolimpico di pallanuoto femminile con risultato in tempo reale ...

DIRETTA DISCESA CRANS MONTANA/ Video streaming Rai: Goggia domina e la Curtoni…

Diretta discesa Crans Montana streaming video Rai oggi sabato 23 gennaio: orario e risultato live della gara per la Coppa del Mondo di sci femminile.

LIVE - Italia-Ungheria: la diretta testuale della semifinale del torneo preolimpico di pallanuoto femminile con risultato in tempo reale ...Diretta discesa Crans Montana streaming video Rai oggi sabato 23 gennaio: orario e risultato live della gara per la Coppa del Mondo di sci femminile.