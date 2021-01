GF Vip | si abbatte la tempesta sulla Casa Nel frattempo alcuni inquilini pensano di abbandonare

Leggi su periodicoitaliano

(Di sabato 23 gennaio 2021) Attimi di paura al Grande Fratello VIP a causa del nubifragio che si è abbattutoCapitale e che ha preso di mira anche lapiù spiata d’Italia. Mentre i concorrenti si trovavano in veranda per trascorrere un pò di tempo in totale relax, è sopraggiunto un fortissimo temporale che ha spaventato non poco i partecipanti al reality show. La forza del nubifragio ha fatto entrare l’acqua dalla tettoia della veranda, bagnando completamente diversiche hanno dovuto necessariamente rifugiarsi all’interno della. Oltre alla copiosa pioggia si è scatenato anche un forte vento che ha fatto spalancare la porta finestra, come riporta anche Caffeina Magazine. A quel punto è sorto un dubbio in Giulia Salemi, che ha chiesto conforto alla sua “fiamma”, Pierpaolo Pretelli: “Non è che crolla, ...