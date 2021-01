FVG resta anche la prossima settimana in zona arancione (Di sabato 23 gennaio 2021) Il Friuli Venezia Giulia resta regione in zona arancione, come si attendeva visto che è in questa fascia soltanto da una settimana. Tuttavia, seppure rimanga forte la pressione sugli ospedali, è in ulteriore abbassamento l’indice rt e non si è più tra le regioni ad alto rischio. Seconda settimana di zona arancione. Rt cala, FVG una regione non più ad alto rischio Leggi su udine20 (Di sabato 23 gennaio 2021) Il Friuli Venezia Giuliaregione in, come si attendeva visto che è in questa fascia soltanto da una. Tuttavia, seppure rimanga forte la pressione sugli ospedali, è in ulteriore abbassamento l’indice rt e non si è più tra le regioni ad alto rischio. Secondadi. Rt cala, FVG una regione non più ad alto rischio

infoitinterno : Covid, per tornare in zona gialla il Fvg deve svuotare gli ospedali. Ecco perché i contagi calano ma si resta in ar… - infoitinterno : Il Fvg resta zona arancione, regione a rischio moderato con alta incidenza dei contagi. L'indice Rt regione per reg… - messveneto : Il Fvg resta zona arancione, regione a rischio moderato con alta incidenza dei contagi. L'indice Rt regione per reg… - infoitinterno : Il Covid perde terreno Ma il Fvg resta arancione - mrosamalisan : RT @IlFriuli: In #Fvg cala l'indice Rt, ma preoccupano le ospedalizzazioni. Si resta in #arancione. La regione potrà attendere senza patemi… -