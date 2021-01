Ferrovie: Cisl denuncia, puntano a smantellare le officine dell’Osmannoro (Di sabato 23 gennaio 2021) Cisl e Fit fanno appello alla Regione e ai parlamentari toscani perché si adoperino per salvaguardare questa realtà nata e cresciuta a Firenze ed evitare la doppia beffa di uno spreco di denaro pubblico e della perdita di 200 posti di lavoro altamente specializzati Leggi su firenzepost (Di sabato 23 gennaio 2021)e Fit fanno appello alla Regione e ai parlamentari toscani perché si adoperino per salvaguardare questa realtà nata e cresciuta a Firenze ed evitare la doppia beffa di uno spreco di denaro pubblico e della perdita di 200 posti di lavoro altamente specializzati

Cisl e Fit fanno appello alla Regione e ai parlamentari toscani perché si adoperino per salvaguardare questa realtà nata e cresciuta a Firenze ed evitare la doppia beffa di uno spreco di denaro ...

Fit Cisl Toscana: FS vuole dismettere le Officine di Osmannoro in spregio a quanto affermato ufficialmente nel 2018

(FERPRESS) – Firenze, 22 GEN – “Le Ferrovie puntano a esternalizzare la manutenzione ciclica dei nuovi treni Rock e Pop ed a dismettere progressivamente la manutenzione ciclica dei treni effettuata ne ...

(FERPRESS) – Firenze, 22 GEN – "Le Ferrovie puntano a esternalizzare la manutenzione ciclica dei nuovi treni Rock e Pop ed a dismettere progressivamente la manutenzione ciclica dei treni effettuata ne ...