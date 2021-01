Facebook su iPhone: logout automatico degli utenti nella notte (Di sabato 23 gennaio 2021) Facebook e iPhone non vanno sempre d’accordo. Capita, infatti, a volte che gli utenti segnalino delle strane anomalie su Reddit o altri siti simili. Facebook non risulta “down”, tuttavia venerdì gli utenti hanno notato qualcosa di piuttosto strano. In particolare, la cosa è stata segnalata anche su Twitter, al punto che l’argomento è diventato un L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Messenger Kids: chat under 13 di Facebook iPhone X trucco con custodia AirPods: l’incredibile attenzione di Apple. iPhone 2019: nuovi dettagli sul comparto fotografico Jailbreak iOS da iPhone 4S a iPhone X: “Unpatchable” Coronavirus e la ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 23 gennaio 2021)non vanno sempre d’accordo. Capita, infatti, a volte che glisegnalino delle strane anomalie su Reddit o altri siti simili.non risulta “down”, tuttavia venerdì glihanno notato qualcosa di piuttosto strano. In particolare, la cosa è stata segnalata anche su Twitter, al punto che l’argomento è diventato un L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Messenger Kids: chat under 13 diX trucco con custodia AirPods: l’incredibile attenzione di Apple.2019: nuovi dettagli sul comparto fotografico Jailbreak iOS da4S aX: “Unpatchable” Coronavirus e la ...

AppleRTweet : RT @webmagazine24: #Facebook su #Iphone: logout automatico degli utenti nella notte - webmagazine24 : #Facebook su #Iphone: logout automatico degli utenti nella notte - lucaviscardi : Se questa mattina il vostro account di Facebook su iPhone è stato scollegato in automatico non siete stati gli unic… - Paoblog : 'Uno dei tuoi amici su Facebook ti ha taggato in un concorso per un iPhone 12. Entrambi avete il nuovo iPhone 12. C… - AppleRTweet : RT @BlogIdea21: Segui #myBlogIdea21 #Informazioni #curiosità e #guide di #Tecnologia su #Facebook #Messenger #Instagram #WhatsApp #Telegram… -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook iPhone Facebook non è down, ma butta fuori gli utenti iOS Webnews.it Facebook e i video: download sì, ma con app esterne

Mark Zuckerberg ha pensato a tutto, o quasi, quando ha creato Facebook: manca il tasto "video download". Per fortuna ci pensano app esterne ...

iPhone 13, tacca finalmente più piccola e fotocamere più grandi sul prossimo modello?

Emergono nuove indiscrezioni sui prossimi iPhone, secondo cui il display potrà godere di una superficie maggiore grazie alla riduzione delle dimensioni del notch ...

Mark Zuckerberg ha pensato a tutto, o quasi, quando ha creato Facebook: manca il tasto "video download". Per fortuna ci pensano app esterne ...Emergono nuove indiscrezioni sui prossimi iPhone, secondo cui il display potrà godere di una superficie maggiore grazie alla riduzione delle dimensioni del notch ...