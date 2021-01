Emanuele Filiberto chiede scusa ai “fratelli ebrei” per le leggi razziali. Le reazioni: “Bene, ma tardi” (video) (Di sabato 23 gennaio 2021) Con una lunga lettera ai “fratelli ebrei italiani”, Emanuele Filiberto di Savoia ha chiesto scusa a nome della sua famiglia per le leggi razziali, firmate dal bisnonno Vittorio Emanuele III. Il principe ha descritto la lettera, diffusa in vista del Giorno della memoria, come “molto importante e necessaria” per lui. “Reputo giunto, una volta per tutte – ha scritto – il momento di fare i conti con la Storia e con il passato della Famiglia”. Il messaggio, però, è stato accolto con una certa freddezza: esponenti della comunità ebraica e osservatori, pur giudicandola “apprezzabile”, l’hanno definita “tardiva”. Le scuse e la condanna delle leggi razziali “Desidero oggi chiedere ufficialmente ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 23 gennaio 2021) Con una lunga lettera ai “italiani”,di Savoia ha chiestoa nome della sua famiglia per le, firmate dal bisnonno VittorioIII. Il principe ha descritto la lettera, diffusa in vista del Giorno della memoria, come “molto importante e necessaria” per lui. “Reputo giunto, una volta per tutte – ha scritto – il momento di fare i conti con la Storia e con il passato della Famiglia”. Il messaggio, però, è stato accolto con una certa freddezza: esponenti della comunità ebraica e osservatori, pur giudicandola “apprezzabile”, l’hanno definita “va”. Le scuse e la condanna delle“Desidero oggire ufficialmente ...

