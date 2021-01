Dove vedere Juventus Bologna Tv streaming | il match in diretta

Leggi su calcioefinanza

(Di sabato 23 gennaio 2021)Tv– Smaltiti i festeggiamenti per il successo nella finale di Supercoppa italiana contro il Napoli, latorna in campo in campionato,si appresta a sfidare ilall’Allianz Stadium. Sfida da non sottovalutare per gli uomini di Pirlo, che dopo la netta sconfitta esterna contro l’Inter di L'articolo