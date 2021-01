DIRETTA Roma-Spezia: segui la partita LIVE (Di sabato 23 gennaio 2021) Alle 15 luci accese allo stadio Olimpico, in campo Roma e Spezia per la 19^ giornata del campionato di Serie A. Dopo la sfida in Coppa Italia, ancora di fronte Roma e Spezia. I giallorossi sono in cerca di vendetta, dopo la pesante debacle che li ha visti protagonisti proprio contro i liguri nella coppa Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 23 gennaio 2021) Alle 15 luci accese allo stadio Olimpico, in campoper la 19^ giornata del campionato di Serie A. Dopo la sfida in Coppa Italia, ancora di fronte. I giallorossi sono in cerca di vendetta, dopo la pesante debacle che li ha visti protagonisti proprio contro i liguri nella coppa Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

welikeduel : Eccoci in diretta dal Teatro 2 degli Studios di via Tiburtina in Roma per la puntata numero 18 di #propagandalive - ASRomaFemminile : ?????? Alle 12:30 c'è #RomaSassuolo! In diretta su @RomaTV ?? e Roma TV+! ???? #ASRomaFemminile #ASRoma - sandrogozi : Visto ora @Mezzorainpiu (la RAI fa un assurdo geoblocking e non te la fa vedere in diretta all’estero). Ho trovato… - sportli26181512 : Roma-Spezia, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: Dopo il ko nel derby, l'eliminazione dalla Cop… - Group8g : @MaxBrainymage Diretta concorrente mmmmm è una bestemmia .. tenersi un giocatore demotivato in un ambiente spaccato… -