Di Francesco: “Non sarei con voi se non avessi la fiducia, dalle difficoltà se ne esce. Speriamo inizino a girare gli episodi” (Di sabato 23 gennaio 2021) Eusebio Di Francesco intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Genoa-Cagliari ha risposto alle voci che vedono la sua posizione non più di piena fiducia della società: “Non sarei qui a parlare con voi se non ci fosse fiducia da parte mia. dalle difficoltà se ne esce, succede nella vita come nel calcio. Dobbiamo andare a toccare tutti quei tasselli per venire fuori da questa situazione: una partita di calcio è fatta anche di episodi, mi auguro che finalmente inizino a girare in maniera positiva anche per noi. Sulla condizione fisica di alcuni giocatori è così, ma non possiamo far altro che fare sempre meglio in allenamento e impegnarci in partita, dando loro minutaggio”. Ha poi continuato il tecnico parlando ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 23 gennaio 2021) Eusebio Diintervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Genoa-Cagliari ha risposto alle voci che vedono la sua posizione non più di pienadella società: “Nonqui a parlare con voi se non ci fosseda parte mia.se ne, succede nella vita come nel calcio. Dobbiamo andare a toccare tutti quei tasselli per venire fuori da questa situazione: una partita di calcio è fatta anche di, mi auguro che finalmentein maniera positiva anche per noi. Sulla condizione fisica di alcuni giocatori è così, ma non possiamo far altro che fare sempre meglio in allenamento e impegnarci in partita, dando loro minutaggio”. Ha poi continuato il tecnico parlando ...

