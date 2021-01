Covid, Pregliasco: “Ritardi nei vaccini andavano considerati” (Di sabato 23 gennaio 2021) Dopo le dichiarazioni di Matteo Bassetti, che ha definito i Ritardi della Pfizer dei “contrattempi”, asserendo che tutto è nella norma e non c’è nulla di cui preoccuparsi, ora anche Pregliasco si schiera sulla stessa linea. “Una campagna vaccinale così imponente ha e avrà altri intoppi di carattere organizzativo, produttivo e distributivo. Il V-day ha creato aspettativa, ma si sapeva che era un momento simbolico”, dice Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’IRCCS Galeazzi di Milano, nel commentare i Ritardi nell’arrivo dei vaccini Covid di Pfizer BioNTech. Pregliasco sottolinea come non vada dimenticato che aver avuto dei vaccini in un solo anno, “è inusitato”, quindi è ovvio avere degli intoppi nella produzione e nella distribuzione, ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 23 gennaio 2021) Dopo le dichiarazioni di Matteo Bassetti, che ha definito idella Pfizer dei “contrattempi”, asserendo che tutto è nella norma e non c’è nulla di cui preoccuparsi, ora anchesi schiera sulla stessa linea. “Una campagna vaccinale così imponente ha e avrà altri intoppi di carattere organizzativo, produttivo e distributivo. Il V-day ha creato aspettativa, ma si sapeva che era un momento simbolico”, dice Fabrizio, direttore sanitario dell’IRCCS Galeazzi di Milano, nel commentare inell’arrivo deidi Pfizer BioNTech.sottolinea come non vada dimenticato che aver avuto deiin un solo anno, “è inusitato”, quindi è ovvio avere degli intoppi nella produzione e nella distribuzione, ...

