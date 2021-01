Covid: oggi 13.331 casi e 488 morti (Di sabato 23 gennaio 2021) Sono 13.331 i nuovi casi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale dall'inizio dell'emergenza di 2.455.185. L'incremento delle vittime, invece, è di 488, che porta il numero complessivo a ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 23 gennaio 2021) Sono 13.331 i nuovidiin Italia nelle ultime 24 ore, per un totale dall'inizio dell'emergenza di 2.455.185. L'incremento delle vittime, invece, è di 488, che porta il numero complessivo a ...

fattoquotidiano : Veneto, da Regione virtuosa al primato dei decessi: dal primo dicembre ad oggi 4.653 morti Covid, più della Lombard… - Agenzia_Ansa : #vaccini 'Ad oggi abbiamo somministrato il 70% delle dosi, perché va mantenuta una quota per i richiami e siamo sec… - fattoquotidiano : 'NDRANGHETA Arrestato anche un consulente di Invitalia [Leggi] - occhio_notizie : La situazione #Covid nelle province della #Campania - biasostyle : RT @pbecchi: Fatemi capite una cosa: uno fa il vaccino Pfizer e si prende la Covid-19. Non può più fare la seconda dose. Ok. Ma allora cosa… -