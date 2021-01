Classifica Coppa del Mondo discesa: Sofia Goggia porta a 195 i punti di vantaggio su Breezy Johnson! (Di sabato 23 gennaio 2021) Sofia Goggia non si ferma più! La bergamasca continua a ritoccare ed a riscrivere il libro dei record. Oggi, domenica 23 gennaio, ha conquistato con pieno merito la vittoria nella seconda discesa di Crans Montana (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021. La classe 1992, quindi, completa il bis dopo il successo di ieri e, non solo, conquista la quarta vittoria consecutiva in discesa, un risultato che non si vedeva dal 2018, quando lo centrò la statunitense Lindsey Vonn. Sofia Goggia con il trionfo odierno, tocca l’undicesima vittoria della carriera e, approfittando dell’uscita di scena di Ester Ledecka (con una caduta rovinosa mentre procedeva su intermedi davvero importanti) mette le mani sulla ... Leggi su oasport (Di sabato 23 gennaio 2021)non si ferma più! La bergamasca continua a ritoccare ed a riscrivere il libro dei record. Oggi, domenica 23 gennaio, ha conquistato con pieno merito la vittoria nella secondadi Crans Montana (Svizzera) valevole per ladeldi sci alpino 2020-2021. La classe 1992, quindi, completa il bis dopo il successo di ieri e, non solo, conquista la quarta vittoria consecutiva in, un risultato che non si vedeva dal 2018, quando lo centrò la statunitense Lindsey Vonn.con il trionfo odierno, tocca l’undicesima vittoria della carriera e, approfittando dell’uscita di scena di Ester Ledecka (con una caduta rovinosa mentre procedeva su intermedi davvero imnti) mette le mani sulla ...

