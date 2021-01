Bob a 2, Francesco Friedrich vince la tappa di Koenigssee e vede la Sfera di Cristallo (Di sabato 23 gennaio 2021) Francesco Friedrich non si ferma più e fa sua la tappa di Koenigssee (Germania) valevole per la Coppa del Mondo di bob 2020-2021. Il tedesco ha dominato la scena sul budello di casa chiudendo con il quarantanovesimo successo della carriera con il tempo di 1:38.69 (49.40 e 49.29) distanziando di 20 centesimi il connazionale Johannes Lochner (49.45 e 49.44). Saranno proprio questi due fuoriclasse a giocarsi la Sfera di Cristallo in quel di Igls, anche se Francesco Friedrich comanda con 2460 punti contro i 2269 del rivale, per cui detiene un margine di vantaggio assolutamente tranquillizzante. Terza posizione per l’austriaco Benjamin Maier a 96 centesimi (49.81 e 49.84) mentre si ferma ai piedi del podio il canadese Justin Kripps a 1.15 (49.88 e 49.96). ... Leggi su oasport (Di sabato 23 gennaio 2021)non si ferma più e fa sua ladi(Germania) valevole per la Coppa del Mondo di bob 2020-2021. Il tedesco ha dominato la scena sul budello di casa chiudendo con il quarantanovesimo successo della carriera con il tempo di 1:38.69 (49.40 e 49.29) distanziando di 20 centesimi il connazionale Johannes Lochner (49.45 e 49.44). Saranno proprio questi due fuoriclasse a giocarsi ladiin quel di Igls, anche secomanda con 2460 punti contro i 2269 del rivale, per cui detiene un margine di vantaggio assolutamente tranquillizzante. Terza posizione per l’austriaco Benjamin Maier a 96 centesimi (49.81 e 49.84) mentre si ferma ai piedi del podio il canadese Justin Kripps a 1.15 (49.88 e 49.96). ...

DonatoZoppo : Money, it’s a gas! di Francesco Prisco. Bob Dylan citato in giudizio per la vendita del catalogo a Universal - neveitaliasport : RT @neveitalia: Bob: Francesco Friedrich da record a St.Moritz! Nella gara femminile trionfa Schneider #bobsleigh #17Gennaio #bob https://t… - neveitalia : Bob: Francesco Friedrich da record a St.Moritz! Nella gara femminile trionfa Schneider #bobsleigh #17Gennaio #bob… - vitasportivait : #bob | #WorldCup #StMoritz ???? Altra gara in Svizzera e altra vittoria per Francesco #Friedrich ????. Il tedesco con… - vitasportivait : #bob | #coppadelmondo #StMoritz???? Francesco #Friedrich ???? domina la scena anche in Svizzera Il tedesco centra il… -

Ultime Notizie dalla rete : Bob Francesco Bob: Francesco Friedrich da record a St.Moritz! Nella gara femminile trionfa Schneider NEVEITALIA.IT Bob a 2, Francesco Friedrich vince la tappa di Koenigssee e vede la Sfera di Cristallo

Francesco Friedrich non si ferma più e fa sua la tappa di Koenigssee (Germania) valevole per la Coppa del Mondo di bob 2020-2021. Il tedesco ha dominato la scena sul budello di casa chiudendo con il ...

“Music for Love. Vol. 1”, l’album solidale è subito in testa alla classifica iTunes

Cantabile di Michel Petrucciani, il remix della versione originale di Speak Life del vincitore di Grammy Damian Marley e il brano dedicato a Miles Davis, Dreaming Miles ...

Francesco Friedrich non si ferma più e fa sua la tappa di Koenigssee (Germania) valevole per la Coppa del Mondo di bob 2020-2021. Il tedesco ha dominato la scena sul budello di casa chiudendo con il ...Cantabile di Michel Petrucciani, il remix della versione originale di Speak Life del vincitore di Grammy Damian Marley e il brano dedicato a Miles Davis, Dreaming Miles ...