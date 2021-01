Biathlon | startlist staffetta femminile Anterselva | orario | programma | tv | chi parteciperà

Leggi su oasport

(Di sabato 23 gennaio 2021) Carte rimescolate in casa Italia per la prossima prova di: domani, domenica 24 gennaio, proseguirà la Coppa del Mondo 2020-2021 in Italia: adsi sta tenendo la settima tappa del circuito maggiore, e domani si disputerà la4×6 km. Questa l’inedita formazione azzurra al via: ad aprire le danze sarà Lisa Vittozzi, seguita in seconda frazione da Federica Sanfilippo, poi in terza toccherà a Michela Carrara, infine chiusura affidata a Dorothea Wierer. La4×6 kmscatterà alle ore 12.45. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1 e RaiSport+HD, mentre la diretta streaming sarà affidata ad Eurosport Player, RaiPlay ed Euvovision Sports Live, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’evento. Ricordiamo poi che ...