Zazzaroni: “Non so se rinnoverei con Gattuso, ma se foste in lui rinnovereste col Napoli?” (Di venerdì 22 gennaio 2021) In diretta a Punto Nuovo Sport Show, trasmissione su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Ivan Zazzaroni, direttore de Il Corriere Dello Sport. Io non sopporto la costruzione da dietro. Ne ho le palle piene. La costruzione da dietro consente alla difesa avversaria di schierarsi per cui quando vedo Di Lorenzo palla indietro etc che poi sbagliano l’appoggio, m’incazzo. Se tu vinci quella partita ti dicono che sei un fenomeno altrimenti ti dicono che sei un cogliono. La Juventus dell’altra sera era battibile. Nessuno me lo toglierà dalla testa. L’errore è pensare che uno è nemico di un altro perché ha espresso un’opinione diversa. Io ho scritto che il Napoli è molto cambiato rispetto al primo Napoli di Gattuso. È un Napoli di proposta, anche se l’altra sera di meno. Il problema del Napoli è ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 22 gennaio 2021) In diretta a Punto Nuovo Sport Show, trasmissione su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Ivan, direttore de Il Corriere Dello Sport. Io non sopporto la costruzione da dietro. Ne ho le palle piene. La costruzione da dietro consente alla difesa avversaria di schierarsi per cui quando vedo Di Lorenzo palla indietro etc che poi sbagliano l’appoggio, m’incazzo. Se tu vinci quella partita ti dicono che sei un fenomeno altrimenti ti dicono che sei un cogliono. La Juventus dell’altra sera era battibile. Nessuno me lo toglierà dalla testa. L’errore è pensare che uno è nemico di un altro perché ha espresso un’opinione diversa. Io ho scritto che ilè molto cambiato rispetto al primodi. È undi proposta, anche se l’altra sera di meno. Il problema delè ...

