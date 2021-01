VIDEO | Ue | Amendola | “Proteggere i confini significa evitare terza ondata”

Leggi su dire

(Di venerdì 22 gennaio 2021) NAPOLI – “Come abbiamo dimostrato per la variante brasiliana, proteggere i confini europei non significa chiuderli, ma significa evitare la terza ondata prima di avere specifiche importanti per analizzare le varianti. Il coordinamento tra i 27 Paesi dell’Ue è fondamentale, non solo sui vaccini ma anche sulle entrate e le uscite dal nostro continente”. Lo ha detto a Napoli il ministro degli Affari europei Vincenzo Amendola parlando del piano Ue sulle frontiere. AMENDOLA: “SU VACCINO RASSICURAZIONI VON DER LEYEN SONO ELEMENTO DI GARANZIA”