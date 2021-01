Valentina Vignali | lo scatto in intimo lascia senza fiato | “Quando entro si girano tutti”

Leggi su golssip

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Nuovoda urlo per Valentinva: la cestista e modella romagnola ha postato una nuovo foto tratta dal backstage della sua campagna pubblicitaria per Victoria's Secrets, mentre posa in. E su Instagram scrive: "si".embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CKWOsXdgI9X/" Golssip.