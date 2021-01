Ultim’ora – Napoli, 20enne ferito alle gambe da un colpo di arma da fuoco (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si continua a sparare nel Napoletano. Ad avere la peggio questa volta un 20enne, ferito alle gambe da un colpo di arma da fuoco a Boscoreale, in provincia di Napoli. Come riporta l’Adnkronos l’agguato sarebbe avvenuto intorno alle 11.20 in via Settetermini, nel rione Piano Napoli. Il giovane, Franco Crescentini, incensurato, è stato trasportato all’ospedale di Castellammare di Stabia e, a quanto si apprende, non è in pericolo di vita. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della compagnia di Torre Annunziata. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Si continua a sparare nel Napoletano. Ad avere la peggio questa volta unda undidaa Boscoreale, in provincia di. Come riporta l’Adnkronos l’agguato sarebbe avvenuto intorno11.20 in via Settetermini, nel rione Piano. Il giovane, Franco Crescentini, incensurato, è stato trasportato all’ospedale di Castellammare di Stabia e, a quanto si apprende, non è in pericolo di vita. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della compagnia di Torre Annunziata. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

