Szczesny: "Abbiamo dimostrato di avere ancora fame. Con l'Inter solo un incidente di percorso"

Intervistato da Sky Sport, il portiere della Juventus, Wojciech Szczesny, grande protagonista della Supercoppa con il Napoli, ha parlato delle ambizioni dei campioni d'Italia e della voglia di vincere che ha ancora la compagine bianconera. Queste le sue parole: "E' stata una serata stupenda, sono contento del mio contributo per la Supercoppa. Dopo la partita mi hanno portato subito in un'altra stanza per fare il controllo antidoping quindi non ho avuto il tempo e la possibilità di festeggiare con i ragazzi, mi è dispiaciuto ma sono prassi che vanno seguite. É un peccato perché si sono divertiti. Però le sensazioni dopo la partita sono state buonissime. Però siamo già a due giorni dalla partita contro il Bologna e bisogna ripartire subito. Chiellini? Mi ha ringraziato, ma se non Abbiamo preso gol è anche merito della grande prestazione ...

