Sfida TikTok, il Garante dell'infanzia: 'Vigilare sui minori, no allo smartphone in classe' (Di venerdì 22 gennaio 2021) 'Non possiamo impedire ai minori di utilizzare internet e i social, ma servono una maggiore sorveglianza da parte dei genitori e una vera educazione digitale'. Lo afferma la titolare del Garante per l'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 22 gennaio 2021) 'Non possiamo impedire aidi utilizzare internet e i social, ma servono una maggiore sorveglianza da parte dei genitori e una vera educazione digitale'. Lo afferma la titolare delper l'...

