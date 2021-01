Scuola in Campania, il Tar: medie e superiori in classe entro il primo febbraio (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiIl Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Campania, quinta sezione, ha accolto l’istanza proposta da – OMISSIS – contro la Regione Campania per il rientro in aula in presenza per le scuole superiori. Dopo il via libera per il ritorno delle classi elementari e della secondaria superiore di primo grado a partire dal 25 gennaio, ora tocca, almeno al 50% anche per i ragazzi dei licei. entro e non oltre il primo febbraio si legge nella sentenza del Tar. Questo quanto si legge nel decreto N° 00153/2021 “Per quanto precede, non potendosi revocare in dubbio l’ineludibilità, allo stato, della progressiva conformazione del sistema scolastico campano agli indirizzi dettati da ultimo dal D.P.C.M. 16 gennaio 2021 quanto alle ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiIl Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della, quinta sezione, ha accolto l’istanza proposta da – OMISSIS – contro la Regioneper il riin aula in presenza per le scuole. Dopo il via libera per il ritorno delle classi elementari e della secondaria superiore digrado a partire dal 25 gennaio, ora tocca, almeno al 50% anche per i ragazzi dei licei.e non oltre ilsi legge nella sentenza del Tar. Questo quanto si legge nel decreto N° 00153/2021 “Per quanto precede, non potendosi revocare in dubbio l’ineludibilità, allo stato, della progressiva conformazione del sistema scolastico campano agli indirizzi dettati da ultimo dal D.P.C.M. 16 gennaio 2021 quanto alle ...

